Id logistics group : Dans le vert, soutenu par un analyste

(CercleFinance.com) - ID Logistics gagne près de 2% à Paris, profitant d'une analyse d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre et relève son objectif de cours de 295 à 320 euros, à l'issue d'une publication jugée solide et en ligne avec son attente au titre du premier semestre 2021.



'Si la valorisation peut représenter un frein à court terme suite à la forte hausse du cours de Bourse, les fondamentaux du groupe sont très solides et le momentum va rester excellent', estime l'analyste en charge du dossier.



Oddo considère en outre qu'une potentielle acquisition aux Etats-Unis par le groupe de logistique contractuelle, attendue dans les prochains mois, pourra 'constituer un vrai catalyseur pour le titre'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel