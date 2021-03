Id logistics group : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur ID Logistics, qu'il fait passer de 188 à 255 euros, tout en conservant son conseil 'conserver' sur le spécialiste des métiers de la logistique contractuelle.



La banque d'affaires allemande souligne que les résultats du groupe ont bien résisté au cours des troisième et quatrième trimestres, illustrant un rebond plus marqué que prévu de l'activité après le confinement du printemps.



'Nous nous attendons à ce que cette tendance favorable se poursuive en 2021 en raison du positionnement de niche du groupe sur le marché séduisant de la logistique contractuelle', ajoute Berenberg.



Selon les analystes, cette trajectoire de croissance positive est néanmoins déjà intégrée dans les cours.



'Nous maintenons notre recommandation 'conserver' dans la mesure où la valorisation laisse peu de place à d'éventuelles déceptions, de notre point de vue', conclut l'établissement germanique.



