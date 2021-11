Id logistics group : Acquisition de GVT Transport & Logistics

(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce l'acquisition de 100% de GVT Transport & Logistics, la division transport et logistique de GVT Group of Logistics, opération qui en créera un acteur logistique clé au Benelux, troisième marché logistique d'Europe continentale.



GVT Transport & Logistics propose des services d'entreposage, de transport routier et de livraison du dernier kilomètre. Il gère 12 sites, emploie plus de 750 professionnels, loue 200.000 m² d'entrepôts et dispose d'une flotte de 285 camions aux Pays-Bas et en Belgique.



L'opération est basée sur une valeur d'entreprise de 80 millions d'euros et sera intégralement réglée en numéraire. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires néerlandaises compétentes et sa finalisation est prévue fin 2021.



