Ibm : Le bénéfice net ajusté recule de 3% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - IBM a enregistré un chiffre d'affaires de 17,7 Mds$ au titre du premier trimestre 2021, soit une hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de l'activité Cloud progresse quant à lui de 21%, à 6,5Mds$.



'La solide performance ce trimestre dans le Cloud (...) et la croissance des logiciels et du conseil nous ont permis de bien démarrer l'année', note Arvind Krishna, président-directeur général d'IBM.



Le bénéfice net du géant de l'informatique s'établit à 1,6 Md$ au 1er trimestre, en recul de 3%, soit un BPA ajusté de 1,77 $ en baisse de 4% mais supérieur au consensus.



'Bien que nous ayons encore du travail à faire, nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser une croissance du chiffre d'affaires en année pleine et atteindre notre objectif de flux de trésorerie disponible ajusté en 2021', poursuit le p.d.-g. IBM vise un flux de trésorerie disponible compris entre 11 et 12 Mds$ cette année.



