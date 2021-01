Ibm : La Blockchain au service de la traçabilité de Covalent

(CercleFinance.com) - IBM fait savoir que Covalent - une marque de mode récemment lancée par Newlight Technologies - utilise la technologie IBM Blockchain sur IBM LinuxONE afin de permettre aux consommateurs de suivre l'empreinte carbone et la chaîne d'approvisionnement de ses accessoires de mode durables utilisant le biomatériau Air-Carbon.



La blockchain peut ainsi être utilisée pour détailler les étapes du processus de production et estimer l'impact du produit sur l'environnement, indique IBM.



Un numéro unique à 12 chiffres, imprimé sur chaque produit Covalent, peut être entré sur le site Web de Covalent et permet de suivre toutes les étapes de création du produit, de sa fabrication à son transport dans la salle de stockage.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel