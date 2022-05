Ibm : Jefferies reste à achat après une conférence

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 165 dollars sur IBM après une rencontre avec l'équipe de direction du groupe de services informatiques, lors de la conférence IBM Think à Boston.



'Nous sortons de la conférence un peu plus positifs sur la capacité de l'entreprise à réaliser son modèle à moyen terme d'une croissance des revenus dans le milieu de la plage à un chiffre', affirme le broker.



'Les dépenses des entreprises restent élevées, elles renforcent leur participation aux écosystèmes de cloud public/SaaS, et le portefeuille est positionné pour être indépendant du rythme d'adoption du cloud public', poursuit Jefferies.



