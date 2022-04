Ibm : Jefferies confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes estiment que le premier trimestre est solide avec une croissance de base pour l'exercice 22. Suite à la publication des résultats, Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 165 $.



' Le chiffre d'affaires total du premier trimestre a dépassé le consensus de 2,5 % et le BPA a été inférieur de 2,8 % ' indique le bureau d'analyses.



' Les principales éléments sont: 1) Les prévisions de croissance de base pour l'exercice 2022 ont été relevées à un niveau élevé de croissance à un chiffre en glissement annuel ; 2) les résultats du 1er trimestre n'ont pas beaucoup surpris (positifs ou négatifs) ; et 3) on constate une forte croissance de 15 % en glissement annuel du chiffre d'affaires du Cloud hybride, mais le mix s'est stabilisé à 35,2 % (nous pensons qu'il est davantage dû au renouvellement des actifs existants).



