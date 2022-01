Ibm : Hausse de 80% du bénéfice net au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé lundi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en hausse de 80% à trois milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2021, soit 3,35 dollars par action, ainsi qu'une marge avant impôt ajustée en amélioration de 10 points à 21,2%.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 6,5% à 16,7 milliards de dollars en données brutes, dont une progression de 8,6% à taux de changes constants, avec l'adoption du cloud hybride soutenant la croissance en logiciels et consulting.



'Nos résultats du quatrième trimestre nous donnent confiance dans notre capacité à réaliser nos objectifs d'une croissance soutenue des revenus dans le milieu de la plage à un chiffre et d'un free cash-flow fort en 2022', affirme le CEO Arvind Krishna.



