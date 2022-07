Ibm : Hausse de 43% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé lundi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en hausse de 45% à 2,1 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2022, soit 2,31 dollars par action (+43%), ainsi qu'une marge avant impôt ajustée en amélioration de 4,2 points à 16,2%.



Le chiffre d'affaires du géant des services informatiques a augmenté de 9% à 15,5 milliards de dollars (dont une progression de 16% à taux de changes constants), croissance dopée à hauteur d'environ cinq points par des ventes à Kyndryl.



Pour 2022, IBM confirme anticiper une croissance des revenus à changes constants 'à la borne haute de son modèle de milieu de la plage à un chiffre', et vise désormais environ 10 milliards de dollars de free cash-flow (et non plus entre 10 et 10,5 milliards).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel