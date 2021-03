Ibm : Distingué pour son moteur de recherche intelligent

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui avoir été positionné en tant que leader dans le nouveau Magic Quadrant 2021 de Gartner dédié aux moteurs de recherche intelligents (insight engines), parmi une liste de 15 fournisseurs.



IBM a en effet développé IBM Watson Discovery, un service de recherche et d'analyse permettant d'identifier des informations précises au travers de documents et de données d'entreprise complexes, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle.



Au cours de l'année écoulée, IBM a dévoilé de nouvelles fonctionnalités en version bêta pour IBM Watson Discovery, notamment un outil de compréhension de lecture. La société a également commercialisé des outils d'analyse et de synthèse de documents.



