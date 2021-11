Hsbc holdings : UBS reste à achat, relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation 'achat' sur HSBC avec un objectif de cours relevé de 485 à 500 pence, nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 13% pour l'action de l'établissement financier britannique.



'Nous pensons que HSBC offre des rendements du capital valorisés de manière attractive, un levier aux taux et une croissance à plus long terme, amplifiés par l'objectif de maintenir les coûts globalement inchangés à l'avenir', explique le broker.



