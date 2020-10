Hsbc holdings : UBS abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a réduit son objectif de cours sur l'action, de 410 pence à 310 pence, suite à la baisse d'environ 50 % des actions depuis le début de l'année en raison des préoccupations concernant les taux, les dépréciations et les risques géopolitiques.



Les analystes de l'UBS ont déclaré dans un rapport que les perspectives d'exploitation restent 'remises en question' pour le géant bancaire.



' Même si nous pensons que le groupe augmentera le plan de restructuration - qui affecte 35.000 employés - trouver des compensations de coût complet tout en repositionnant environ 12% du groupe d'activités sur les marchés en Europe et les États-Unis vers l'Asie, est une demande trop importante, à notre avis ' a indiqué l'analyste dans une note de recherche.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.