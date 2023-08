Hsbc holdings : Jefferies remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur HSBC Holdings tout en remontant son objectif de cours de 930 à 1000 pence, voyant une opportunité dans la faiblesse récente du titre liée, selon lui, au regain d'inquiétudes à propos de la Chine.



Le broker augmente ses prévisions de bénéfices 2023-25 d'environ 6%, grâce à des revenus nets d'intérêts plus élevés (en grande partie en Asie hors Hong Kong), et se situe maintenant en moyenne 16% au-dessus des consensus pour 2023-25.



Jefferies se dit aussi 15 à 20% au-dessus des estimations du marché pour le rendement total du capital 2024-25, et son ROTE ajusté (net des gains au Canada) ressort en moyenne à 16% avec une action à 0,8 fois la valeur comptable tangible (TBV) 2024.



