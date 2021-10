Hsbc holdings : Dans le vert, un broker rehausse son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC gagne plus de 3% à Londres, profitant d'une nouvelle analyse d'UBS dont la recommandation sur le titre passe de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté à 485 pence, contre 450 pence auparavant.



Dans sa note de recherche, le courtier estime qu'il est désormais devenu dangereux de sous-pondérer le titre de l'établissement bancaire au vu de sa sous-performance de près de 50% sur les deux dernières années.



Un écart que le broker explique par les inquiétudes entourant les taux d'intérêt, l'immobilier en Chine ou les facteurs géopolitiques.



UBS s'attend néanmoins à ce que les performances financières de HSBC connaissent un point d'inflexion en 2022, un élément qui pourrait mettre en lumière sa valorisation 'exceptionnellement attrayante', tout particulièrement si les taux sont amenés à remonter.



L'intermédiaire, qui met également en évidence la disponibilité d'un surplus de capital, des réserves de crédit excédentaires et une exposition à la croissance en Asie, dit actuellement percevoir un potentiel haussier de 25%, levier qui pourrait selon lui s'accroître au fil du temps.



