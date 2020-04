Hsbc holdings : Baisse de 48% du bénéfice au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a déclaré que l'augmentation des pertes de crédit avait entraîné une baisse significative de son bénéfice au premier trimestre.



Avec des revenus en baisse de 5% au cours du dernier trimestre, le bénéfice avant impôts a baissé de 48% à 3,2 milliards de dollars, a déclaré la banque britannique, citant l'impact de l'épidémie de Covid-19 et la baisse des prix du pétrole.



Ses résultats incluent une dépréciation du goodwill de 7,3 milliards de dollars, a souligné la banque. HSBC a également souffert de l'effondrement des cours mondiaux des actions et de la baisse des taux d'intérêt.



Dans ce contexte, la banque a décidé de retarder temporairement certaines parties de son plan de transformation, y compris certains éléments de son programme de réduction des coûts.



Les actions cotées à Londres sont en baisse de 1,3% ce matin après cette publication.



