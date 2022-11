Hsbc holdings : 114 agences britanniques appelées à fermer en 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé mercredi qu'il prévoyait de fermer 114 de ses agences britanniques en 2023, sans préciser quel impact ce projet aurait sur ses effectifs.



Dans un communiqué, le groupe bancaire explique que la fréquentation des clients à son réseau d'agences bancaires a chuté de 65% au cours des cinq dernières années, une tendance largement amplifiée par la pandémie.



La situation est telle que certaines succursales reçoivent moins de 250 clients par semaine, souligne HSBC.



Parallèlement, l'utilisation de son application mobile a presque triplé depuis 2017 et plus de neuf transactions sur dix sont désormais finalisées en ligne, précise l'établissement.



'La décision de fermer une agence n'est jamais prise à la légère, tout particulièrement s'il s'agit de la dernière agence d'un quartier', assure Jackie Uhi, la responsable du réseau d'agences chez HSBC UK.



Afin de limiter les conséquences de ses décisions, HSBC indique avoir distribué gratuitement 1500 tablettes Samsung aux clients des agences appelées à fermer ne disposant pas de matériel informatique.



