Hopscotch groupe : Vers un transfert sur Euronext Growth

(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe annonce que lors de son assemblée générale mixte qui se tiendra le 24 mai, elle soumettra au vote de ses actionnaires l'approbation du transfert de cotation de ses titres du marché règlementé d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.



Ce transfert permettrait à la société 'd'alléger ses contraintes réglementaires, d'en simplifier le fonctionnement et de réduire les coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers (dynamique et visibilité)'.



En cas d'approbation, selon le calendrier prévisionnel, le dépôt interviendrait de la demande de radiation auprès d'Euronext Paris interviendrait à compter du 25 mai, pour une décision attendue à compter du 27 juin et un transfert effectif au plus tôt le 24 juillet.



