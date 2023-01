Hopscotch groupe : En discussions avec une société d'Asie du Sud-Est

(CercleFinance.com) - Hopscotch annonce des discussions au sujet d'une prise de participation dans Vero, société de conseil en communication leader en Asie du Sud-Est. Fondée en 2007 en Thaïlande, elle s'est développée dans les plus grands pays de la région.



Le groupe de communication précise que cette société emploie près de 200 experts en RP, Digital, Influence, Création et Marketing, et accompagne les organisations dans leurs enjeux de croissance et de communication en Asie du Sud-Est.



Hopscotch et Vero explorent actuellement les collaborations potentielles, sectorielles ou géographiques. Elles 'partagent également une vision commune en matière de culture d'entreprise, de bonnes pratiques, de développement durable et de management'.



