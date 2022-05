Home depot : Mis à l'honneur pour son label ENERGY STAR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - The Home Depot annonce avoir été reconnu pour la 11e fois par l'Environmental Protection Agency et le Department of Energy des Etats-Unis pour son partenariat avec ENERGY STAR.



Chaque année, le label ENERGY STAR de The Home Depot met à l'honneur un groupe d'entreprises et d'organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la protection de l'environnement grâce à des réalisations énergétiques supérieures.



'J'aimerais remercier nos associés et nos clients qui ont adopté les plus de 15000 produits ENERGY STAR que nous proposons en magasin et en ligne', a d'ailleurs réagi Ron Jarvis, directeur du développement durable chez Home Depot.



L'enseigne continue par ailleurs de travailler pour réduire son impact environnemental en réduisant la consommation d'électricité et en augmentant la capacité d'énergie alternative et renouvelable.



Depuis 2010, The Home Depot a ainsi réduit sa consommation d'électricité au sein de ses magasins aux Etats-Unis de de 44% et exploite actuellement des piles à combustible génératrices d'électricité dans plus de 200magasins.



