Hoffmann green cement : Salué pour un accord en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies bondit de 8%, salué pour un accord avec le conglomérat saoudien Shurfah Holding qui définit les grands principes d'un contrat de licences exclusif en vue de construire quatre unités Hoffmann en Arabie Saoudite.



Cet accord fait suite à la signature d'une lettre d'intention préliminaire l'année dernière et à la réalisation de tests très satisfaisants ayant expérimenté le ciment Hoffmann 0% clinker sur le territoire saoudien.



Les quatre usines seront financées et exploitées par Shurfah Holding qui commercialisera localement les ciments décarbonés 0% clinker. En contrepartie de ce transfert industriel et technologique, Hoffmann Green percevra des redevances.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel