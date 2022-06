Hoffmann green cement : Premiers coulages de béton d'argile

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce avoir réalisé les premiers coulages de béton d'argile décarboné 0% clinker sur un chantier, concrétisant ainsi deux années de R&D commune avec Bouygues Construction et Chryso dans le cadre de leur partenariat.



Ce béton décarboné est fabriqué à partir du ciment H-EVA présentant une formulation qui ne contient pas un gramme de clinker et une empreinte carbone divisée par quatre par rapport à un ciment traditionnel.



'Ce nouveau béton d'argile va nous permettre de diversifier nos approvisionnements en co-produits et d'adresser davantage de marchés en faveur de la décarbonation du secteur de la construction', expliquent Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de la société.



