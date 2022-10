Hoffmann green cement : Partenariat commercial avec OTE

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat commercial d'une durée de trois ans avec OTE, acteur dans les secteurs du numérique, du génie civil et des ouvrages d'art en milieu industriel, pour la fourniture de ciment H-EVA SOL.



Concrètement, dès cette année et jusqu'à fin 2024, H-EVA SOL, un ciment 0% clinker et à faible consommation énergétique, remplacera le ciment Portland dans l'enfouissement des fibres optiques, un marché en pleine croissance sur l'ensemble du territoire national.



'Ce contrat avec engagement de volumes permettra ainsi de réduire de 95% l'empreinte carbone de Greenpose en comparaison de la méthode traditionnelle d'enfouissement micro-rive avec remblaiement béton utilisant du ciment Portland', souligne Hoffmann Green.



