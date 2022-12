Hoffmann green cement : Contrat de trois ans avec ECBL

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un contrat de trois ans avec engagement de volumes, avec l'Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (ECBL), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort en Charente-Maritime.



Il lui fournira ainsi son ciment décarboné sans clinker en vue de travaux de gros oeuvre tels que la construction de logements collectifs, de bâtiments industriels, publics, privés, tertiaires et de bureaux, ainsi que des restaurations de patrimoine.



'Il s'agit du premier contrat avec engagement de volumes signé par Hoffmann Green avec une entreprise générale du bâtiment dont le siège est implanté à proximité de la société vendéenne', souligne Hoffmann Green.



