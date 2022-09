Hoffmann green cement : Contrat avec le promoteur P2i

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies, concepteur de ciments innovants sans clinker, annonce avoir signé un contrat avec engagements de volume pour une durée de trois ans avec le promoteur immobilier indépendant P2i.



Dès 2022, et pour les trois prochaines années, le groupe lui fournira ainsi ses ciments décarbonés 0% clinker H-UKR et H-IONA en vue de la construction de logements collectifs et individuels, bureaux et locaux d'activités dans la région du Grand Ouest.



'La signature de ce contrat avec P2i nous permet de poursuivre notre solide dynamique commerciale. Il s'agit du quatrième promoteur immobilier avec lequel Hoffmann va collaborer', soulignent ses co-fondateurs Julien Blanchard et David Hoffmann.



