Hoffmann green cement : Acquisition d'ABC Broyage

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce sa première opération de croissance externe en acquérant ABC Broyage, un pure player du broyage situé au Nord de la Dordogne, pour internaliser le traitement de ses matières premières.



Grâce à cette acquisition, le groupe intègre une activité industrielle qui lui permettra de broyer des laitiers de hauts fourneaux, un co-produit issu de la sidérurgie et l'une des matières premières utilisées dans ses ciments H-UKR et H-IONA.



L'opération permet donc au fabricant de ciments innovants sans clinker, de gagner en indépendance dans le broyage de ses matières premières, élargir sa capacité de sourcing et sécuriser ses marges dans un contexte inflationniste.



