Hoffmann green cement : Certifie et valorise ses crédits carbone

(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat avec Inuk afin de certifier et de valoriser ses crédits carbone.



La Société Hoffmann Green a ainsi décidé de commercialiser ses crédits carbone au profit des entreprises désireuses de contribuer à cet objectif de neutralité carbone mondiale.



Ces crédits carbone correspondent au CO2eq évité grâce à l'utilisation des ciments 0% clinker développés par Hoffmann Green.



A ce titre, les ciments Hoffmann ont fait l'objet d'une étude poussée sur l'ensemble des critères relatifs au marché de la compensation carbone volontaire (mesurabilité, additionnalité, unicité, permanence) afin de garantir leur éligibilité à ce mécanisme.



L'ensemble de ces travaux de certifications ont été confiés à Inuk, opérateur et certificateur de contribution carbone.



Selon Hoffman Green, le revenu de la contribution carbone va lui permettre de renforcer la compétitivité de ses solutions décarbonées.





