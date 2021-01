Hipay group : Adhère à EDPIA, alliance industrielle du e-paiement

(CercleFinance.com) - L'Alliance européenne de l'industrie des paiements digitaux (ou European Digital Payments Industry Alliance ou EDPIA) annonce aujourd'hui les adhésions de HiPay, Aircash et Buckaroo, originaires respectivement de France, Croatie, et des Pays-Bas.



'Leur arrivée va permettre d'amplifier la voix des acteurs européens de notre écosystème', a réagi Gilles Grapinet, président de EDPIA.



Ces nouveaux membres s'emploieront à servir l'objectif réitéré de EDPIA de participer à l'élaboration de la politique de l'UE pour promouvoir la compréhension et le développement d'une industrie européenne des paiements digitaux dynamique, fait savoir EDPIA.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel