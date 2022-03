High co : Hausse de moitié du RNPG en 2021

(CercleFinance.com) - HighCo publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en hausse de 50,9% à 8,71 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée en progression de 390 points de base à 20,3%, pour une marge brute en hausse de 3,2% à 76,52 millions.



Forte de ces résultats annuels, la société de marketing promotionnel va proposer un dividende de 0,32 euro par action à l'AG de mai 2022, en croissance de 18,5%, ainsi qu'une annulation d'environ 8% des titres auto-détenus.



Pour 2022, HighCo anticipe une légère croissance d'activité et une progression de la marge opérationnelle ajustée de 50 points de base, ainsi qu'une poursuite des investissements dans le start-up studio HighCo Venturi.



