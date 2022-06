Hexaom : Dissociation des fonctions dirigeantes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hexaom indique qu'à l'issue de l'assemblée générale du 1er juin, son conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de directeur général, ainsi que de créer la fonction de directeur général adjoint.



Ainsi, la direction générale du groupe immobilier est confiée à Loïc Vandromme, avec à ses côtés Éric et Antoine Vandromme qui sont nommés directeurs généraux adjoints et conservent leurs fonctions de directeurs de région.



À la suite du renouvellement de son mandat d'administrateur, l'ex-PDG de Hexaom, Patrick Vandromme, est reconduit à la présidence du conseil d'administration tandis que Philippe Vandromme demeure administrateur.



