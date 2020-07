Herige : Les revenus semestriels à 271,8 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour le premier semestre 2020, de 271,8 millions d'euros, en repli de -17,5% en comparaison annuelle.



Sur le seul deuxième trimestre, les revenus s'affichent à 139,1 millions d'euros. Ils reculent de -20,1%.



'L'engagement remarquable de l'ensemble des équipes du Groupe, la gestion rigoureuse du plan de réduction de coûts, l'obtention de financements complémentaires (PGE pour 50 ME) et la reprise d'activité qui se poursuit sur le mois de juillet permettront au Groupe de limiter fortement les impacts de la crise sanitaire sur la rentabilité et la trésorerie de l'exercice en cours', commente le groupe.



