Herige : Le résultat net pdg progresse de 40% en 2020

(CercleFinance.com) - A l'issue de l'exercice 2020, Herige a enregistré un chiffre d'affaires de 600,4 ME, en recul de 3,5% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, l'EBITDA s'établit à 34,9 ME - contre 31,3 ME un an plus tôt. Le résultat net part du groupe est également en croissance, passant de 7,5 ME en 2019 à 10,5 ME en 2020, soit une augmentation de 40%.



Dans ce contexte, Herige a décidé de reprendre la politique de distribution de dividendes et proposera le versement d'un dividende de 1,25 E par action au titre de l'exercice 2020 lors de l'assemblée générale du 28 mai.



Malgré l'environnement incertain, Herige assure que le développement d'une politique RSE ambitieuse, la valorisation du capital humain et la participation active à une économie circulaire efficiente figurent parmi ses engagements prioritaires.



