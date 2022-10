Heineken : Jefferie réitère son opinion et son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferie réitère son opinion Achat et son objectif de cours à 125E sur le titre Heineken.



' Nous modélisons les volumes/ventes d'organique du 3T22 à +9,8%/+18,8% avec une forte dynamique dans les moteurs de croissance clés de Heineken ', explique l'analyste pour qui l'entreprise, en croissance, se trouve ' à un stade précoce de sa transformation pluriannuelle '.



Heineken publiera ses résultats du troisième trimestre le 26 octobre, Jefferies s'attend à un rapport ' solide, avec une bonne progression du revenu '.



Les estimations de Jefferies, pour l'exercice 2022 restent largement inchangées. ' Les résultats du premier semestre 22 sont ' fermement ' supérieurs à ceux du premier semestre 2019, avec un

EBIT de 2 155 millions d'euros contre 1 781 millions d'euro ' ajoute l'analyste.



Pour le second semestre 22, ' nous prévoyons un EBIT de 2 215 millions d'euros contre 2 239 millions d'euros pour le second semestre 19 '.



Concernant 2023, Jefferies relève que ' la volatilité du gaz naturel représente la principale incertitude '.



