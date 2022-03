Heineken : Credit Suisse reste positif, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Heineken avec un objectif de cours ramené de 130 à 120 euros pour refléter un coût des fonds propres plus élevé, tout en modifiant ses estimations 2022 et 2023 pour le brasseur néerlandais.



'Nous nous attendons à ce que Heineken fasse preuve d'un solide pouvoir de tarification et que les volumes bénéficient des vents favorables de la réouverture en Europe et en Asie-Pacifique (APAC)', indique le broker.



Credit Suisse ajoute que l'action Heineken se négocie sur un P/E à terme de 17,7 fois, ce qui implique une légère décote par rapport à son pair AB InBev et une décote d'environ 20% par rapport aux niveaux prépandémiques.



