Heineken : 40% de femmes aux postes-clé à horizon 2030

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Heineken a dévoilé jeudi une feuille de route visant à dynamiser l'intégration des critères liés à l'environnement et aux questions sociales à horizon 2030.



Dans le document, le brasseur néerlandais explique qu'il compte atteindre la neutralité carbone au niveau de sa production d'ici à 2030, puis tout au long de sa chaîne d'approvisionnement avant 2040.



Le groupe se donne par ailleurs l'objectif d'éliminer la mise en décharge de déchets en 2025.



Concernant les questions de parité, Heineken prévoit que les femmes occupent 30% de ses postes à responsabilité d'ici à 2025, avant d'atteindre le seuil des 40% en 2030.



Enfin, le propriétaire des marques Heineken, Amstel et Desperados ajoute qu'il entend promouvoir une consommation 'responsable' d'alcool, une initiative qui passera par le lancement de deux produits sans alcool sur la plus grande partie de ses marchés d'ici à 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.