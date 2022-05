Hdf energy : Rubis Renouvelables franchit les 15%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société en commandite par actions, Rubis, a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Hydrogène de France et ne plus détenir, à titre individuel, aucune action de cette société.



Dans le même temps, la société par actions simplifiée, Rubis Renouvelables, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la société Hydrogène de France et détenir 18,46% du capital et des droits de vote de cette société.



Ces franchissements de seuils résultent de la cession par la société Rubis de 2 530 894 actions Hydrogène de France au profit de la société Rubis Renouvelables dans le cadre d'une opération de reclassement interne.



