Harvest : Vers une offre publique de retrait

(CercleFinance.com) - Winnipeg Participations annonce l'acquisition hors marché de plusieurs blocs d'actions Harvest, représentant au total 9,37% du capital et 5,97% des droits de vote de Harvest, acquisition réalisée le 3 avril au prix de 90 euros par action.



Winnipeg Participations (contrôlée indirectement par des fonds dont Five Arrows Managers SAS assure la gestion directe et déléguée) détient ainsi directement et indirectement 93,25% du capital et 92,4% des droits de vote d'Harvest.



Il envisage de déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait sur le solde du capital d'Harvest au prix de 90 euros par action, offre immédiatement suivie d'un retrait obligatoire quel que soit son résultat.



