Haffner energy : Le carnet de commandes de Haffner Energy se remplit pour son hydrogène vert

Haffner Energy fait le plein de bonnes nouvelles. Le spécialiste de l'hydrogène vert a annoncé ce mardi la signature de deux contrats qu'il qualifie "d'importants" avec Carbonloop pour la production d’hydrogène renouvelable. Le groupe profite de cette communication pour annoncer viser une "forte progression" de son chiffre d’affaires au 31 mars 2024 par rapport aux 0,3 million d’euros estimés à la fin mars de cette année.

A la Bourse de Paris, ces deux annonces font mouche. Le titre du champion de l'hydrogène vert progresse encore de 7,7% à 2,05 euros vers 10h20 après avoir flambé de plus de 25% dans les premiers échanges. Cette hausse a quand même pour vertu de relancer un dossier qui évoluait non loin de ses plus bas historiques.

Haffner Energy avait été la première société introduite sur Euronext Paris en 2022, bravant les éléments et le contexte de marché rendu délicat par l'inflation et les tensions géopolitiques. Elle est ainsi parvenue à lever 71,7 millions d'euros, via une augmentation de capital de 66,7 millions d’euros en vue de financer l'industrialisation de sa solution de capture de carbone associée à de la production d’hydrogène vert à partir de biomasse, le tout à un prix de revient déjà compétitif par rapport aux énergies fossiles.

C'est en effet la promesse ambitieuse du groupe Haffner Energy, un acteur de la transition énergétique depuis 30 ans. Il a conçu un module baptisé Hynoca - pour "Hydrogen No Carbon" - capable de produire de l'hypergas (un gaz renouvelable de synthèse riche en hydrogène vert) et du biochar, un charbon d’origine végétale qui agit comme un puits de carbone, notamment utilisée en agriculture pour ses propriétés de rétention d'eau, obtenu par pyrolyse de biomasse durable (bois, résidus de vigne, maïs, fumier, etc.).

Une première installation Hynoca

La technologie de Haffner Energy a ainsi séduit Carbonloop, une start-up qu propose une solution de séquestration du CO2, appelée “biochar”, combinée à la production d’une énergie renouvelable neutre en carbone. Les deux sociétés ont signé il y a quelques jours deux contrats "significatifs" portant sur la production d’un cumul de 450 tonnes d’hydrogène par an destiné à la mobilité lourde. Ces deux contrats viennent renforcer le carnet de commandes fermes, qui s’établit à 17,5 millions d’euros au 31 mars 2023. Le carnet de commandes est appelé à s’enrichir, signale Haffner Energy à la faveur de la signature prochaine de nouvelles commandes.

En outre, Haffner Energy a signé le 31 mars dernier un accord de partenariat stratégique de long terme avec un important acteur industriel français pour le déploiement d’installations de production d’hydrogène, qui devrait être étendu à la production de carburant d’aviation durable (SAF).

L'accord en question se traduira, par la commande ferme à Haffner Energy au plus tard le 30 juin 2023 d’une première installation Hynoca pour produire jusqu’à 240 tonnes par an d’hydrogène vert à partir de biomasses résiduelles dont la mise en service commerciale est prévue courant 2025. Haffner Energy précise également que l'identité de cet acteur industriel sera divulguée à la fin de ce mois d’avril.

"Une très forte progression du chiffre d'affaires"

En plus des dernières initiatives citées précédemment, la société mise également sur un cadre réglementaire favorable pour étoffer son carnet de commandes. Au 31 mars dernier, son carnet de commandes fermes s'établissait à 17,5 millions d’euros.

La société devrait ainsi également bénéficier d’une clarification du cadre réglementaire français et européen, avec notamment l’ouverture imminente des appels à projet Ecosys H2 en France et la révision de la Directive sur les énergies renouvelables (RED 3) en Europe. "Le retard dans la mise en œuvre de ces mesures de soutien aux projets hydrogène a fortement affecté le développement commercial de l’exercice 2022/2023", rappelle Haffner Energy.

L'entreprise indique par ailleurs avoir engagé des actions résolues pour son développement actif aux Etats-Unis, où l’Inflation Reduction Act constitue une opportunité majeure. Le développement des énergies propres est un des points majeurs de cette loi visant à freiner l’inflation aux Etats-Unis. "La technologie Synoca d’Haffner Energy est particulièrement adaptée et bien positionnée, tant sur le plan technologique qu’économique, pour la production d’e-fuels et de carburant d’aviation durable (SAF), dont la production est fortement encouragée par les Etats-Unis" ajoute la société.

Dans ce contexte, l’enrichissement du carnet de commandes qui a été initié depuis la fin mars permettra "une très forte progression" du chiffre d’affaires de la société, à partir du 31 mars 2024. Cette estimation a été définie en comparaison des 0,3 million d’euros que la société estime réaliser au 31 mars 2023. Haffner Energy tient à signaler tout de même que ce chiffre d’affaires est "comptabilisé à l’avancement, avec des méthodes de reconnaissance plus conservatrices que celles initialement envisagées" Haffner Energy publiera ses résultats annuels le 28 juin prochain. Pour l'exercice 2021-2022 clos au 31 mars, Haffner avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,39 million d'euros et accusé une perte de 4,8 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse