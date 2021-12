GUILLEMOT : Dans de très bonnes dispositions techniques depuis la fin du mois d'octobre

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action GUILLEMOT, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le support majeur des 11 euros aura constitué une base graphique de soutien pendant de nombreux mois, base dont l'action s'est affranchi sur gap et extension haussière au tournant des mois de novembre et décembre. Cette extension fait sens, en raison de puissants volumes, d'une capacité à clôturer sur les plus hauts de séance par cinq reprises et par des bougies remarquables, notamment en marubozu blanc. La moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond, s'est vivement infléchie depuis, à la hausse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action GUILLEMOT à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre GUILLEMOT au cours de 15.680 € avec un objectif à 19.950 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 13.790 €.

Le conseil GUILLEMOT Positif 15.680 € Objectif : 19.950 € Potentiel : +27.23 % Stop : 13.790 € Résistance(s) : 20.000 Support(s) : 15.000 / 11.000 / 10.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

