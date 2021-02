Guerbet : Le chiffre d'affaires a reculé de 12,8% en 2020

(CercleFinance.com) - Guerbet publie un chiffre d'affaires de 712,3 ME à taux de change constants (tcc) au titre de l'année 2020, en recul de 12,8% à tcc par rapport à 2019.



Le Groupe prévoit une marge d'EBITDA pour l'exercice 2020 de l'ordre de 14% du chiffre d'affaires, notamment grâce à un encadrement strict des charges de structure qui devrait avoir un impact favorable sur la rentabilité dès le retour à la normale de l'activité.



Pour 2021, le Groupe anticipe l'arrivée du générique de Dotarem aux Etats-Unis. Le Groupe estime que l'impact devrait être mesuré avec une évolution des prix de Dotarem comparable à l'Europe où le générique est déjà présent depuis plus de 2 ans.



