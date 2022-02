Guerbet : Hausse de 5.1% du chiffre d'affaires en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Guerbet publie ce soir un chiffre d'affaires de 748 ME à taux de change constant au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 5.1% par rapport à l'exercice précédent.



Au 4e trimestre, le CA ressort à 190 ME à taux de change constant, en hausse de 7.8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe voit ses ventes annuelles progresser dans toutes les régions, notamment dans la zone Amériques (+10.2%).



L'activité Imagerie Interventionnelle est la plus dynamique (+11.4%), devant l'Imagerie Diagnostique (+7.5%).



Guerbet fait savoir que la hausse de l'activité du groupe devrait s'accompagner d'une progression de sa rentabilité opérationnelle se traduisant par un taux d'EBITDA/CA publié a minima de 14.1%.



Le groupe réitère par ailleurs ses objectifs visant une amélioration progressive du taux d'EBITDA/CA lui permettant de générer une croissance forte et durable à partir de 2022.





