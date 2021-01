Guerbet : Distingué par Gaïa-Index en notation ESG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Guerbet annonce avoir été classé n°1 des entreprises de 'Santé' par Gaïa-Index, acteur majeur de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) des entreprises françaises cotées de taille intermédiaire, et ce pour la deuxième année consécutive.



De plus, cette année, la société spécialisée dans l'imagerie médicale indique figurer parmi les 10 premières entreprises de chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros, en progression de deux places.



Au classement général, Guerbet ajoute avoir obtenu la note de 83 (+3 points par rapport à l'an dernier) et se situer en 13ème position sur 230 PME-ETI, gagnant une place par rapport à l'année précédente.



