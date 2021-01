Groupe open : 33.665 actions apportées à la réouverture de l'OPAS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 13 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'offre publique d'achat (OPA) initiée par la SAS New GO visant les actions Groupe Open, elle a reçu en dépôt 33.665 actions.



L'initiateur a par ailleurs acquis 5.580 actions Groupe Open sur le marché entre le 31 décembre 2020 et le 13 janvier 2021 inclus, soit la période de réouverture de l'OPA, au prix unitaire de 15 euros.



Au total, les membres du concert de New GO détiennent donc 5.833.395 actions, soit 72,20% du capital et au moins 78,03% des droits de vote. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.



