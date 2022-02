Groupe open : Un concert d'actionnaires franchit les 90%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le concert composé des membres des groupes familiaux Sebag, Sadoun et Mamou-Mani, la société New GO2, la société Montefiore Investment V S.L.P., Valérie Benvenuto, la société D&A Corporate Finance et la société TeamGO, a déclaré avoir franchi en hausse, le 18 février 2022, le seuil de 90% du capital de la société Groupe Open et détenir 90,02% du capital et 89,07% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions Groupe Open sur le marché par la société New GO, laquelle a déposé un projet d'offre publique visant les actions Groupe Open.





