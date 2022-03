Groupe open : Les résultats provisoires 2021 dévoilés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Open a fait état mercredi de ses résultats annuels provisoires au titre de l'exercice 2021, une publication qui fait apparaître une hausse de ses performances à tous les étages.



La société de services informatiques - qui fait l'objet d'une offre de rachat de la part de ses fondateurs - dit avoir généré un chiffre d'affaires de 336,3 millions d'euros l'an dernier, contre 296,2 millions en 2020.



Son résultat opérationnel ressort à 17,8 millions d'euros en données préliminaires, marquant là aussi une nette amélioration par rapport aux 11,6 millions dégagés sur l'exercice précédent.



Le bénéfice net s'est lui établi à 10,2 millions d'euros en 2021, à comparer avec un profit de 3,4 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2020.



L'entreprise de services du numérique - qui compte 3800 collaborateurs - prend en charge la transformation IT et digitale de grandes entreprises françaises publiques et privées, principalement en France et au Luxembourg et en Roumanie à l'international.



Groupe Open a prévu de publier ses résultats annuels définitifs le 15 mars.



