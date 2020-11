Groupe open : Acquisition de Neos-SDI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après la signature d'un accord de négociation exclusive le 1er octobre dernier, Groupe Open annonce l'acquisition de Neos-SDI, société de conseil et d'ingénierie informatique, spécialiste de l'environnement Microsoft.



Cette société, dont le positionnement est de faciliter l'accès au Digital IT en s'appuyant sur les technologies Microsoft, emploie plus de 180 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros avec un résultat à l'équilibre.



Répartie sur quatre agences en France (Paris, Lyon, Dijon, Toulouse), Neos-SDI intègre la direction IT Services de Groupe Open, dirigée par Hervé Skornik, en s'inscrivant comme une business unit technologique, dirigée par son manager actuel, Eric Ferriere.



