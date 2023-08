Grolleau : Prise de participation dans OMP Mechtron

(CercleFinance.com) - Grolleau annonce avoir levé toutes les conditions suspensives et signé le closing à Milan pour la prise de participation dans OMP Mechtron, fabricant d'armoires métalliques, de châssis et racks et de structure de bornes de recharge rapides.



Pour rappel, dans le cadre de cet accord, le groupe prend une participation immédiate de 49,9% au capital d'OMP, et pourra monter, à partir de 2025, progressivement au capital pour aller jusqu'à 100% du capital en 2026.



Le nouvel ensemble permettra de doubler la taille de Grolleau pour passer de 200 collaborateurs à fin 2022 à plus de 500. Il sera ainsi présent sur quatre sites industriels en France (Angers), Italie (Milan), Mexique (Guadalajara) et Chine (Shanghai).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel