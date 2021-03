Graines voltz : Montée des circuits courts et retour du jardinage alimentent la croissance de Graines Voltz

(BFM Bourse) - Le distributeur alsacien de semences potagères et horticoles relève à plus de 25% son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/2021 en cours et rebondit vigoureusement en Bourse.

Le niveau d'activité d'un trimestre ne reflète pas forcément celui d'un exercice, surtout quand il s'agit pour la société familiale Graines Voltz d'une période (octobre à décembre, premier trimestre de son exercice décalé) creuse puisque l'essentiel des ventes de semences et de jeunes plants correspond logiquement à la période des semis, soit sur les deuxième et troisième trimestres (janvier à juin concentre les trois quarts des ventes). Le grainetier alsacien, plus gros acteur indépendant sur le marché de la distribution de semences florales et potagères, reconnaît donc que l'envolée de 73% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020/2021 doit être en partie relativisée.

Néanmoins, la tendance de fond est bien là : "Le niveau d’activité que nous enregistrons depuis le début de l’exercice 2020/2021 est supérieur à ce que nous attendions", a déclaré Serge Voltz, fondateur de président. "La demande pour les légumes issus des circuits courts et pour le jardinage qui avait explosé au moment du premier confinement n’a pas diminué. Mais contrairement à l’année dernière où cette forte augmentation de la demande avait pris de court nos clients désorganisés par le confinement, elle a été, cette année, bien anticipée par les professionnels qui ont sensiblement augmenté leurs commandes", a-t-il ajouté.

Au cours des trois premiers mois de l'exercice, le chiffre d’affaires s'est élevé à 11,4 millions d'euros, niveau inédit pour cette période et en hausse de 73%, incluant en outre l'apport des sociétés allemandes Hild Samen puis Hermina-Maier rachetées courant 2020 (qui ont d'ores et déjà fait du groupe l’un des leaders allemands de la distribution indépendante de semences florales et potagères). Néanmoins, la progression sous-jacente reste nettement supérieure à la tendance historique, ce que confirme le carnet de commande au 15 mars qui s’inscrit en hausse de près de 30% par rapport à l’exercice précédent.

"La progression des commandes est particulièrement forte dans la branche Voltz Maraîchage (circuits courts), tirée par les produits bio et pour la branche Voltz Horticulture tirée par l’engouement des consommateurs pour le jardin", indique le groupe, qui fourni schématiquement 2 fleurs sur 3 et 1 légume sur 2 plantés dans les jardins en France.

Au vu des données du premier trimestre, le groupe révise donc à la hausse ses objectifs d’activité pour l'ensemble de l'exercice, tablant maintenant sur une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 25%, au lieu d'un objectif initial supérieur à 20%.

Créée en 1985 par Serge Voltz, fils de commerçants grainetiers établis dans le centre-ville de Colmar, et cotée à la Bourse de Paris depuis le 10 novembre 1998 précisément, Graines Voltz dont le cours de Bourse vient de corriger de 23% par rapport à un sommet historique de 130 euros en janvier dernier voit son action rebondir vigoureusement à cette annonce. Vers 10h15, l'action gagne 8,74% à 112 euros, correspondant à 145 millions d'euros de capitalisation.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse