GL EVENTS : La tendance, une alliée précieuse

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action GL EVENTS invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis l'enchaînement de bougies en marteaux inversés et marubozu au creux du mois d'octobre, le directionnel est affirmé sur l'action, qui vient de passer le tournant de l'année en sortant par le haut d'une phase de consolidation, dans des volumes d'échanges épais; niveau de participation qui au demeurant ne faiblit pas. "Trend is your friend", nous enseigne le précieux adage.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action GL EVENTS à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre GL EVENTS au cours de 18.640 € avec un objectif à 21.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 17.190 €.

Le conseil BFM Bourse GL EVENTS Positif 18.640 € Objectif : 21.990 € Potentiel : +17.97 % Stop : 17.190 € Résistance(s) : 19.180 / 20.000 / 22.000 Support(s) : 17.700 / 16.760 / 15.380

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime