Gl events : Porté par la Coupe du monde de football et la COP 27, GL Events bat des records d'activité

(BFM Bourse) - Le groupe lyonnais spécialisé dans l’évènementiel a vu son chiffre d’affaires bondir de 77% l’an passé à 1,315 milliard d’euros en données publiées, un record.

Une remontada digne des grands classiques sportifs. Malmené par la crise sanitaire, avec des revenus divisés par 2,5 en 2020 puis en baisse de 37% en 2021 par rapport à 2019, GL events a pris sa revanche l’an passé avec un rebond spectaculaire.

Le spécialiste lyonnais de l’évènementiel, qui propose une gamme de services allant de l'ingénierie à la logistique jusqu'à la mise en oeuvre des événements sur le terrain, a ainsi dégagé un chiffre d’affaires de 1,315 milliard d’euros sur l’ensemble de 2022. Ce montant marque une progression de 77,4% sur un an et de 12% par rapport à l’exercice 2019, le dernier avant la pandémie qui avait logiquement mis en sommeil nombre de conventions, congrès ou manifestations culturelles et sportives. En données comparables, la croissance annuelle s’est inscrite à 73,5%.

Un objectif "explosé"

Comme le souligne TP ICAP Midcap, le groupe a "explosé" son objectif annuel, puisque la société visait une progression sur un an limitée à 55%.

Le groupe a tout simplement atteint le plus haut niveau d’activité de son histoire. Et ce malgré l’impact négatif de la Chine, qui a connu une année 2022 plombée par les confinements liés à la politique zéro-Covid. En excluant la Chine du périmètre, la croissance atteint 92% sur un an et 16% par rapport à 2019.

"GL events délivre une année record en 2022, au-dessus de toutes les attentes. Après une longue période marquée par la crise sanitaire et son impact direct sur notre secteur de l’événementiel, l’année 2022 a été celle de la confirmation du rebond. La réouverture de nos espaces événementiels et le retour des grands évènements internationaux ont permis à nos collaborateurs de démontrer tout leur talent et leur professionnalisme, notamment lors d’évènements à portée mondiale comme la Coupe du monde de football et la COP 27", a développé Olivier Ginon, le PDG de la société citée dans un communiqué.

Par pôle, "Live", la plus importante division du groupe qui rassemble les métiers de l’évènementiel d’entreprise, sportif et institutionnel, a enregistré une croissance de 98% sur un an et de 42% par rapport à 2019, à 852 millions d’euros, grâce notamment à la tenue de grands évènements sportifs et à la COP 27.

Le pôle "Exhibitions", qui pilote un portefeuille de salons dans l’agroalimentaire, la culture ou encore le bâtiment affiche en revanche un repli de 4% sur un an et de 40% par rapport à 2019, pénalisé par la Chine. Enfin le pôle "Venues", qui gère un réseau de 50 sites évènementiels , a progressé de 95% sur un an et retrouve un niveau d’activité proche de l’avant-crise (-5% par rapport à 2019).

Vers un peu moins de marges qu'en 2019

Sur le seul quatrième trimestre 2022, GL Events a publié des revenus de 510,5 millions d’euros, en progression de 68% sur un an et de 58% par rapport à la même période de l’exercice 2019.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie le point d’activité vigoureux livré par l’entreprise. Vers 10h25, l’action GL Events prend ainsi 7,42% à 19,98 euros.

La société publiera ses résultats financiers annuels le 8 mars. "Compte tenu de l’évolution du mix, notons que les marges n’atteindront logiquement pas les sommets de 2019. Malgré cela, les résultats qui seront publiés début mars devraient être de bonne facture et en nette amélioration par rapport à l’an dernier", souligne TP ICAP Midcap.

Le groupe a confirmé ses deux objectifs pour l’exercice clos le 31 décembre dernier à savoir générer un flux de trésorerie libre de plus de 100 millions d’euros et "poursuivre le désendettement". Pour rappel à la fin du premier semestre 2022, le levier d’endettement (dette nette rapportée au résultat brut d’exploitation sur 12 mois glissants) était inférieur à 3 (2,97).

L’entreprise devrait alors donner ses perspectives pour 2023. Au niveau de l’activité "la base de comparaison devrait être logiquement plus difficile, particulièrement sur le pôle Live malgré de nombreux évènements (Coupe du Monde de Rugby et JO Paris 2024)", note TP ICAP Midcap.

"Néanmoins dans le même temps, le groupe pourrait également bénéficier du rebond de l’activité en Chine (+40% estimé) et de la reprise de ses salons phares en France notamment le SIRHA (dont la fréquentation est meilleure qu’en 2019) et Global Industries. En ce sens, si les volumes pourraient être moindres que cette année record, les marges devraient en revanche être meilleures", développe le bureau d’étude. Ce dernier a maintenu ce vendredi sa recommandation à l’achat et relevé son objectif de cours à 25 euros (contre 22 euros auparavant).

