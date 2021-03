Gl events : Les investisseurs voient GL Events rebondir plus fort qu'avant la crise

(BFM Bourse) - En dépit de résultats (logiquement) déficitaires en 2020, l'action du leader français de l'évènementiel enregistre lundi une quatrième séance consécutive de nette progression. Les analystes soulignent le potentiel de rebond des bénéfices, d'autant que GL Events devrait recueillir les fruits de ses efforts de réduction de coûts, tandis qu'un rapprochement avec Comexposium est à nouveau évoqué.

Et si GL Events avait mangé son pain noir ? Le cours du spécialiste lyonnais de l’événementiel profite d'un élan retrouvé. Les investisseurs entretiennent d'une part l'espoir d'une reprise graduelle des congrès, conventions, grandes manifestations culturelles ou sportives, salons et expositions, pour lesquels GL Events propose toute une gamme de services allant de l'ingénierie à la logistique jusqu'à la mise en œuvre des événements sur le terrain. D'autre part, le volontarisme de la direction qui entend faire en sorte que GL Events sorte renforcé de la crise fait mouche.

Lundi vers 15h00, le titre gagne ainsi 6,94% supplémentaires à 13,26 euros (près de 400 millions d'euros de capitalisation). Le rebond atteint désormais 70% depuis le creux du 21 janvier dernier, et +100% par rapport au plancher historique touché fin octobre -à 6,40 euros- avant que les premiers résultats positifs des vaccins de Pfizer/BioNTech puis de Moderna n'entraînent une renaissance pour les valeurs les plus pénalisées par la crise sanitaire.

Comme l'a montré la publication de jeudi dernier, en 2020, le groupe a vu ses résultats chuter comme jamais avec un chiffre d'affaires amputé de 59%, à 479,4 millions d'euros, et une perte annuelle de 74,3 millions. Annonce qui n'avait toutefois rien d'une surprise dans le contexte des multiples restrictions aux rassemblements et aux déplacements imposées à partir du printemps dernier un peu partout dans le monde. Et tout bien pesé, "GL Events aura en tous cas démontré sa capacité d'adaptation à une situation exceptionnelle", apprécie Florian Cariou, analyste chez Midcap Partners. GL Events a tout mis en œuvre pour limiter ses pertes, comme en témoigne un plan d'économies de 190 millions d'euros.

Croissance en vue en Chine

L'analyste souligne que 80 à 90 millions sont des réductions de coûts pérennes, abaissant d'autant le point mort, ce qui pourrait permettre au groupe de retrouver les bénéfices plus rapidement, "potentiellement dès 2021", selon Midcap Partners.

"Nous retenons que les perspectives de croissance du groupe pour les prochaines années seront surtout tirées par la Chine et le Moyen-Orient. En Chine, le partenariat capitalistique conclu avec Nexus Point devrait lui permettre d’accélérer significativement les opérations de croissance externe [...]. Si ces développements sont de nature à tendre un peu plus la structure financière à court terme, le retour sur investissement devrait être rapide, les cibles affichant des marges bien plus élevées que le groupe (de l’ordre de 30/35% selon nous)", ajoute Florian Cariou.

Vers un rapprochement avec Comexposium?

La mise en difficultés de son compatriote Comexposium (non coté, ce dernier a vu son chiffre d'affaires encore plus fortement pénalisé car il est beaucoup moins internationalisé que GL Events et s'est placé début 2021 en procédure de sauvegarde) pourrait par ailleurs permettre à GL Events de se renforcer en France. Selon Les Echos, le président de Comexposium "semble favorable à ce que l'Etat aide à la conclusion de ce rapprochement, peut-être en faisant entrer la BPI au capital du nouvel ensemble".

S'il lui semble "encore trop tôt" pour un positionnement plus offensif "le fait que nous soyons plus proche de la sortie de crise que du début rend désormais le risque d'une nouvelle forte correction du titre de moins en moins probable", conclut de son côté Midcap Partners. Le bureau d'études relève en conséquence son objectif de cours de 9,20 à 11,60 euros et ramène son avis à neutre, au lieu de vendre.

